В Санкт-Петербурге установили рекорд посещаемости игр РПЛ после введения карты болельщика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Посещаемость матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" стала рекордной для клубов чемпионата России после введения карты болельщика.

Встречу на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге посетили 57 865 зрителей. Это рекордный показатель для клубов РПЛ после введения карты болельщика, также установлен рекорд для нынешнего сезона. Прежний рекорд был установлен 11 ноября 2023 года, когда встречу "Зенита" и "Краснодара" (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на игры РПЛ. Возможность оформить ее на портале "Госуслуги" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.