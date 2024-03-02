В "Спартаке" надеются, что футболист Промес вернется в расположение команды

Нападающий пропустил матч с "Зенитом", так как был задержан полицией в ОАЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Помощник главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович надеется на возвращение нидерландского нападающего Квинси Промеса в расположение команды. Об этом он рассказал журналистам.

Промес пропустил матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" (0:0). Футболист не смог вернуться в Россию вместе с командой со сбора из ОАЭ, поскольку был задержан местной полицией.

"На эту тему уже было много написано и сказано, было официальное заявление от клуба, - сказал Слишкович. - Мы ждем Квинси. Надеемся, что он вернется, продолжит подготовку, будем вместе с командой. Здесь больше нечего сказать".

29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. 1 марта стало известно, что нападающего выпустили из-под стражи. В "Спартаке" пообещали применить к Промесу дисциплинарное наказание из-за пропуска матча с "Зенитом".

Матч против "Зенита" из-за дисквалификации пропустил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.