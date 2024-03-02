Слишкович заявил, что в уходе Соболева в раздевалку во время игры с "Зенитом" нет проблемы

По словам тренера "Спартака", нападающий мог разозлиться на себя из-за того, что не смог отличиться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Уход нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в раздевалку после замены во время матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" не говорит о каких-то проблемах в команде. Об этом журналистам заявил помощник главного тренера клуба Владимир Слишкович.

"Спартак" в гостях сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 0:0. Соболев после замены во втором тайме ушел сразу в раздевалку, но позднее вернулся.

"Никаких конфликтов нет с этим эпизодом, прошу их не искать, - сказал Слишкович. - Саша очень эмоциональный игрок, полностью сегодня отдался на поле, сильно помог команде. Он может злиться, злился, возможно, потому что не забил, потому что он живет этим, жаждет забивать голы, хочет сделать, как можно лучше. Он пришел в раздевалку, принял душ и сразу вернулся. Он сделал то, что должен на поле, никаких конфликтов и проблем нет".

"Мы ожидали, что матч будет развиваться так, что "Зенит" будет владеть мячом, делать передачи, но в первом тайме команда действовала компактно, не позволяли сопернику создавать опасных моментов, единственный опасный момент был один, когда [Даниил] Хлусевич спас на линии ворот. Во втором тайме "Спартак" сыграл увереннее, чувствовалось, что "Зенит" действовал нервозно. С течением времени у нас появлялось больше моментов, самый опасный случился на 90-й минуте, жаль, что не смогли реализовать. Но в целом считаю, что результат справедлив, идем дальше", - добавил Слишкович.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с воронежским "Факелом" 10 марта.