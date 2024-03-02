Тренер "Спартака" Слишкович оценил подсказки Джикии футболистам во время игры с "Зенитом"

Джикия подсказывал Слишковичу и игрокам, но сам остался в запасе на эту встречу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия помогал и поддерживал футболистов с кромки поля во время матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", он проявил лидерские качества таким образом. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович.

2 марта "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 0:0. Джикия подсказывал Слишковичу и игрокам, но сам остался в запасе на эту встречу.

"Капитанами не становятся, а рождаются, у Георгия есть лидерские качества, - сказал Слишкович. - Он помогает, старается гнать команду даже тогда, когда не находится на поле. Сегодня он делал это, делал как мог, остальные ребята тоже помогали, поддерживали ребят на поле. Георгий достаточно эмоционален, сегодня он поддерживал команду, делал то, что должен. Мы гордимся и рады, что у нас есть такой игрок".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с воронежским "Факелом" 10 марта.