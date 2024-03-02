Семак рассказал, за что тренер "Зенита" Оливейра получил карточку в матче со "Спартаком"

Тренер излишне эмоционально отреагировал на один из игровых эпизодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Тренер петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра получил желтую карточку в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" за излишнюю эмоциональность. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

2 марта "Зенит" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 0:0. Во втором тайме де Оливейра получил желтую карточку.

"Желтую карточку получил Вильям де Оливейра, излишне эмоционально отреагировал на какой-то из эпизодов, - сказал Семак. - На это обратил внимание резервный арбитр, подсказал главному, никаких других моментов не было. Я уже не помню, какой это был игровой момент, показали желтую за излишнюю эмоциональность, не было никакого неуважения, какой-то грубости".

"Ожидаемо тяжелая игра, к сожалению, не смогли сегодня победить, порадовать болельщиков, спасибо им за то, что пришли. Что касается качества игры, то первый тайм был поинтереснее, забили бы в первом тайме, то игра бы раскрылась, была бы повеселее, было бы больше забитых мячей. Так играли до ошибки, обе команды старались максимально надежно сыграть в обороне, не было изобилия голевых моментов. Нам для победы не хватило и остроты в атаке, и в завершении нужно было активнее играть. Поэтому не удалось победить, будем готовиться к следующим матчам", - добавил Семак.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 19 матчах. В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 9 марта.