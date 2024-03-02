Футболист "Спартака" Соболев объяснил свои эмоции после замены в матче с "Зенитом"

По словам нападающего красно-белых, он ушел в раздевалку из-за недовольства своей игрой

ТАСС, 2 марта. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев был зол на себя из-за плохой игры в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", поэтому ушел в раздевалку после замены во втором тайме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В субботу "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Зенитом" (0:0). Соболев после замены во втором тайме ушел сразу в раздевалку, но позднее вернулся.

"Не надо искать того, чего нет, футбол - это эмоции, и зол я был на себя, потому что играл плохо, - написал Соболев. - Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично, игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят, сегодня на поле была настоящая команда. Люби "Спартак" в себе, а не себя в "Спартаке".

После матча помощник главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович заявил, что в уходе Соболева в раздевалку во время игры с "Зенитом" нет проблемы. Специалист отметил, что в данном эпизоде не стоит искать конфликтов.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с воронежским "Факелом" 10 марта.