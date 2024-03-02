Нападающий "Каролины" Свечников преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

В проигранном матче против "Виннипега" российский хоккеист сделал две голевые передачи

ТАСС, 2 марта. "Каролина" со счетом 3:5 проиграла "Виннипегу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (42-я минута), Нино Нидеррайтер (44, 60), Марк Шайфли (46) и Шон Монахан (57). У проигравших отличились Мартин Нечас (31), Теуво Терявяйнен (36) и Себастьян Ахо (40). Российский вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 28 из 32 бросков.

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал два результативных паса. Форвард преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету теперь 125 шайб и 176 пасов в 387 матчах. Свечников стал 41-м россиянином, которому удалось достичь этой отметки.

"Виннипег" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 81 очко после 59 матчей. "Каролина" занимает второе место в Столичном дивизионе с 78 очками по итогам 61 игры. В следующем матче "Виннипег" 4 марта встретится на выезде с "Баффало". "Каролина" примет "Монреаль" 8 марта.