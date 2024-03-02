Финалисты Игр будущего по Standoff 2 уделяют большое внимание физподготовке

В полуфинале турнира команда SaiNts обыграла коллектив Necessary с общим счетом 2:1

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Участники команды SaiNts, вышедшие в финал турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего, уделяют большое внимание физподготовке. Об этом журналистам рассказал участник команды Егор Матвеев.

"Лично я уделяю большое внимание физподготовке. Парни из моей команды раньше занимались спортом, сейчас тоже много работают над своей физической формой и подтягивают навыки в лазертаге", - сказал спортсмен.

В полуфинале турнира команда SaiNts обыграла коллектив Necessary с общим счетом 2:1. В воскресенье SaiNts сыграет в финале против Absolute.

"Первый раунд в диджитал-части забрали очень легко, во втором немножко расслабились, не повезло. Завтра в финале увидите нас настоящих. Сегодня тоже хотели выиграть 2:0, не вышло, зато показали, что можем еще и в лазертаг играть. Один из наших ребят вообще вышел с больной ногой и все равно у всех выиграл", - поделился эмоциями от полуфинала Матвеев.

Соревнования в дисциплине "Standoff 2 + лазертаг" проходят с 27 февраля по 3 марта. В турнире участвуют восемь команд из семи спортсменов. Призовой фонд - $250 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.