Российский боксер Кудряшов нокаутировал американца Севейджа

Ранее американец заявил, что хочет получить российское гражданство после боя

ГУБКИН /Белгородская область/, 2 марта. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов победил американца Деандре Севейджа в боксерском поединке, который прошел в Губкине Белгородской области.

Бой завершился победой Кудряшова нокаутом в шестом раунде.

На счету 33-летнего Севейджа 4 победы (все нокаутом) и ни одного поражения. Ранее американец заявил, что хочет получить российское гражданство после боя против Кудряшова.

Кудряшову 38 лет, он одержал 26 побед (25 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Спортсмен принимал участие во Всемирной боксерской суперсерии, боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.