Француженка Шеврье сломала лодыжку в финале чемпионата мира в прыжках с шестом

Соревнования были приостановлены на 15 минут

ТАСС, 2 марта. Француженка Марго Шеврье, специализирующаяся на прыжках с шестом, сломала лодыжку во время финала чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Глазго. Об этом сообщил в соцсети X журналист CBC News Девин Эру.

По информации журналистки BBC Sport Лауры Скотт, соревнования были приостановлены на 15 минут. Спортсменка покинула зал на носилках под аплодисменты зрителей.

Два дня назад на тренировке перед чемпионатом мира в Глазго травму лодыжки получила канадка Алиша Ньюмэн, которая вынуждена была сняться с соревнований.

Турнир проходит с 1 по 3 марта. Российские спортсмены не допущены до соревнований из-за ситуации на Украине.