От армии к Франции. Вице-чемпиону Европы и экс-футболисту "Спартака" Хидиятуллину 65 лет

По ходу карьеры спортсмен также завоевал бронзу Олимпийских игр, выиграл Кубок России и дважды стал чемпионом СССР

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" и вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР Вагиз Хидиятуллин в воскресенье отмечает 65-летие. ТАСС рассказывает о памятных событиях в карьере бывшего футболиста.

История Хидиятуллина как футболиста достаточно яркая: в ней были и прохождение службы в армии, и чемпионство со "Спартаком", и переезд во Францию. Одним из главных достижений спортсмена является серебро чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР. Тогда национальная команда уступила в финале нидерландцам во главе с Марко Ван Бастеном и Руудом Гуллитом (0:2). "Мы туда ехали, чтобы показать хорошую игру, пройти дальше, - сказал Хидиятуллин ТАСС. - Мы могли быть в ряду выскочек в хорошем понимании, как это сделала, например, сборная Чехословакии (в 1976 году команда Чехословакии стала чемпионом Европы - прим. ТАСС) и как это сделали в свое время сборные Дании и Греции. У нас тоже собралась хорошая команда, мы действительно могли стать чемпионами при более благоприятных обстоятельствах. Согласитесь, что "чемпион Европы" звучит лучше, чем "вице-чемпион", но к этому нужно быть готовыми. Когда мы будем ездить на тот или иной турнир с мыслью завоевать чемпионское звание, а не просто участвовать, тогда у нас будет больше шансов стать чемпионами Европы или мира".

Всего в составе сборной Хидиятуллин провел 58 матчей и забил 6 мячей. Выступление в национальных командах для Хидиятуллина было успешным. Уже в 1976 году в составе юниорской сборной СССР он стал чемпионом Европы, а на следующий год вместе с юношеской командой - чемпионом мира. Также Хидиятуллин принял участие в Олимпийских играх (1980) и завоевал бронзовые медали турнира. Но именно успешное выступление на чемпионате Европы 1988 года дало Хидиятуллину возможность попробовать себя в иностранной команде - им заинтересовалась "Тулуза". Игроку была предложена зарплата $30 тыс., он стал первым советским легионером во Франции, однако получал только $1 тыс., остальное оставалось в Совинтерспорте. Объяснялось это тем, что футболист не может зарабатывать больше посла страны.

"Я прилетел в Париж рейсом Air France, а на взлетной полосе меня дожидался крохотный самолетик. Его специально за мной прислал Марсель Дельсоль, президент "Тулузы". Добрейший мужичок, к русским вообще сказочно относился - наши его из немецкого плена вытащили. Прямо в аэропорту надели на меня майку с пятым номером, сфотографировали - и вперед, в Тулузу", - рассказывал Хидиятуллин "Спорт-Экспрессу".

Футболист провел в "Тулузе" 58 матчей, в которых забил 2 мяча. Однако клуб решил не продлевать с ним контракт, в том числе из-за неудачного выступления сборной СССР на чемпионате мира 1990 года. Тогда национальная команда заняла последнее место в группе B, в которой ее соперниками были аргентинцы, румыны и камерунцы. Но на этом карьера Хидиятуллина во Франции не завершилась, он провел еще в общей сложности четыре года в местных "Монтобане" и "Лабеже".

Хидиятуллин хранит журнал Onze со своим портретом на обложке, на фотографии спортсмен сидит в кожаной куртке и с балалайкой в руках. "Колхозник приехал окучивать Запад. Куртка символизировала этот самый Запад, а балалайка - колхоз. Один футболист "Тулузы" все меня доставал: то про медведей на улицах разговор затеет, то про водку, - поделился воспоминаниями Хидиятуллин. - А как журнал увидел, совсем разозлил своими шуточками. Он не понимал, с кем связался. В тренажерном зале нос ему расквасил".

Начало карьеры и служба в армии

Отец футболиста был шахтером, некоторое время семья жила жил в городе Новошахтинск Ростовской области. Оттуда Хидиятуллин и поехал в Ростов-на-Дону, где поступил в спортивный интернат и получил футбольное образование. После успеха с юношеской сборной Хидиятуллин должен был стать игроком столичного "Торпедо", но по воле случая перешел в московский "Спартак". "Торпедо" тогда проводило товарищеский матч со сборной Марокко, и начальник автозаводцев не смог встретить игрока. На базу "Спартака" в Тарасовку Хидиятуллина отвез тренер юношеской сборной России Иван Варламов. Чемпионат 1976 года в связи с переходом на систему осень-весна провели в два усеченных турнира, по итогам последнего "Спартак" покинул высший дивизион чемпионата страны. "Торпедо" же стало чемпионом.

За "Спартак" Хидиятуллин выступал с 1976 по 1980 год, вместе с командой стал чемпионом СССР (1979). Он играл на позиции либеро - центрального защитника, проведя за четыре сезона 88 матчей и забив 6 мячей. "О его игре знают все, потому что он был одним из лучших, - сказал ТАСС партнер игрока по сборной СССР и "Спартаку" Ринат Дасаев. - Можно сказать, что он был защитник-полузащитник, потому что играл на всех позициях, такой универсал. Поиграл во Франции. Что касается отношений, то мы дружны с ним и Олегом Ивановичем Романцевым, с 1977 года вместе, мы обросли всеми качествами, дружбой. Я рад, что на моем пути встретились и Олег Иванович, и Вагиз. Они первые, когда у меня была первая играл в Ворошиловграде, подошли и пожелали мне удачи. Как сказал Хидиятуллин: "Давай, татарин, не пропусти!"

В предпоследнем туре чемпионата СССР 1980 года "Спартак" на выезде уступил львовскому клубу "Карпаты" (0:1). За восемь минут до конца игры в плечо Хидиятуллину попал мяч, был назначен пенальти, который и решил исход встречи. Это дало пищу слухам, что Хидиятуллин намеренно сдал игру. Внимание к матчу привлекло то, что "Карпаты" боролись за выживание, а "Спартак" уже гарантировал себе второе место в турнирной таблице. Когда сам игрок узнал об обвинениях, то написал заявление о желании служить в армии и перешел в ЦСКА. Армейский клуб выступал неважно, на большие трофеи Хидиятуллин рассчитывать не мог, но регулярно получал вызов в сборную СССР. Футболист выступал за ЦСКА с 1981 по 1982 год, забив 2 мяча в 35 матчах. В 1982 году Хидиятуллин получил травму на тренировке в эпизоде с Федором Черенковым, из-за чего не поехал на чемпионат мира. После выздоровления Хидиятуллин попросил отпустить его обратно в "Спартак", однако его отправили во Львов выступать за СКА (Карпаты).

Хидиятуллин написал заявление об уходе, но вместо Москвы уехал в Новоград-Волынский, его назначили на должность командира танкового взвода 8-й танковой армии. Около года Хидиятуллин провел в армии, его комиссовали после обострения старой травмы колена.

Второе чемпионство со "Спартаком" и завершение карьеры

После этого Хидиятуллин провел сезон в карпатском СКА, сыграв в 9 матчах, а затем вернулся в "Спартак", с которым в 1987 году вновь стал чемпионом СССР. После успешного сезона спортсмен получил приглашение в сборную СССР для участия в том самом чемпионате Европы, который привел его в "Тулузу". Во Франции Хидиятуллин не только играл, но и прошел обучение на тренера - он хотел попробовать себя на этом поприще, не рассчитывая продолжать карьеру футболиста.

Однако Хидиятуллину позвонил Константин Бесков и предложил перейти в московское "Динамо". В полную силу футболист не мог играть из-за травмы, но вместе с командой все же стал обладателем Кубка России (1995), после чего завершил карьеру спортсмена.

Несмотря на получение лицензии, Хидиятуллин не работал главным тренером, а посвятил себя работе в Общероссийском профсоюзе футболистов.