В Москве прошло открытие шахматного турнира "Аэрофлот опен"

Соревнования завершатся 7 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Церемония открытия международного турнира по шахматам "Аэрофлот опен" прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов и заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию "Аэрофлота" Илья Перфильев.

"Дорогие друзья, уважаемые участники, я очень рад, что "Аэрофлот опен" вернулся в Москву после четырехлетнего перерыва. Я думаю, что это один из самых замечательных турниров, здесь всегда очень представительный состав участников, спортсмены из более чем десяти стран принимают участие. Много сильнейших шахматистов не только из России, но и из дружественных стран. Хотелось бы пожелать всем участникам этого турнира, традиционно, как это было всегда, успешной игры, думаю, атмосфера будет дружественной", - сказал Жуков.

Филатов в своем приветствии отметил, что турнир демонстрирует способность России проводить крупные международные соревнования. "Спасибо кампании "Аэрофлот", которая показала, что в России можно проводить большие международные шахматные события. Все наши шахматные достижения в той или иной степени связаны с этой компанией. Она возила наших шахматистов на соревнования и возвращала их с медалями и большими шахматными достижениями", - подчеркнул ФШР.

"Аэрофлот опен" проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Проведение соревнований приостановили в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.

В этом году турнир завершится 7 марта. Призовой фонд главного соревнования составит 15 млн рублей, из которых победитель получит 3 млн. В детском турнире призовой фонд составит 1 млн рублей.