Однофамилица Щербаковой заменила ее в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании восстанавливается после травмы, поэтому не смогла бы выполнить задания, связанные повышенной с физической активностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, заменила олимпийскую чемпионку в одиночном катании Анну Щербакову в двух раундах конкурса капитанов на Кубке Первого канала. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Олимпийская чемпионка ранее получила травму, из-за которой была вынуждена пропустить фестиваль "Влюбленные в фигурное катание". В конкурсе капитанов она смогла принять участие только в викторине на знание фактов об участниках своей команды. В других состязаниях - прохождении дорожки препятствий и сборе игрушек на скорость - ее заменила тезка, выступающая в танцах на льду.

Общую победу в конкурсе капитанов одержала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, она принесла своей команде 9 баллов. Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова (5 баллов). Команда Щербаковой получила за конкурс 4 балла. После шести видов продолжает лидировать команда Щерабковой (71 балл), следом идут команды Загитовой (64) и Туктамышевой (63).

Позже в воскресенье с произвольными программами выступят танцевальные дуэты, спортивные пары, мужчины и женщины в одиночном катании. Также пройдет конкурс для болельщиков.

Кубок Первого канала проходит 2-3 марта в Санкт-Петербурге.