"Авангард" одержал вторую победу над "Ладой" в серии плей-офф КХЛ

Счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ стал 2-0

ТАСС, 3 марта. Омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме обыграл тольяттинскую "Ладу" во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Томаш Юрчо (52-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Иван Николишин (68). У "Лады" отличились Никита Попугаев (26) и Егор Бабенко (28).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Авангарда". В первом матче, который также прошел в Омске, победу со счетом 5:1 одержали хозяева. Третья игра серии пройдет в Тольятти 5 марта.

"Лада" участвует в плей-офф КХЛ впервые с сезона-2008/09, тогда команда со счетом 2-3 в серии уступила московскому ЦСКА. В сезоне-2023/24 "Лада" вернулась в КХЛ, до этого тольяттинцы с сезона-2018/19 выступали в Высшей хоккейной лиге (ныне - Всероссийская хоккейная лига).

По итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, "Лада" - седьмое. Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ.