"Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого выиграл первый матч в чемпионате Китая

"Шанхай Шэньхуа" 27 декабря объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды

ТАСС, 3 марта. "Шанхай Шэньхуа" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого со счетом 2:0 обыграл команду "Мэйчжоу Хакка" в матче первого тура чемпионата Китая по футболу.

Оба мяча забил Андре Луис (48-я и 67-я минуты).

25 февраля китайский клуб выиграл первый трофей под руководством Слуцкого. "Шанхай Шэньхуа" стал обладателем Суперкубка Китая по футболу, победив со счетом 1:0 команду "Шанхай Порт".

27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. Последним клубом Слуцкого был казанский "Рубин", который он возглавлял с 2019 по 2022 год.

До "Рубина" Слуцкий тренировал элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России, также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе с командами Уэльса, Англии и Словакии.

Во втором туре чемпионата Китая "Шанхай Шэньхуа" 8 марта примет "Циндао Юс Айлэнд".