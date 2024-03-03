Участник Игр будущего Роман Русинов рассказал о сложностях в фиджитал-гонках

Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Сложность фиджитал-гонок заключается в том, что они проходят в виртуальном формате и в физическом, в котором у машины возникают реальные проблемы. Об этом журналистам рассказал участник Игр будущего Роман Русинов.

"Формат соревнований очень интересный. Я рад, что он стал мировой премьерой именно здесь, у нас в России. Сложность в том, что у тебя есть одновременно виртуальная и реальная гонки на автомобиле, у которого возникают реальные проблемы. Например, могут не работать тормоза, и ты должен дожить, доехать свою сессию, передать эстафету", - сказал Русинов.

"Это перспективный формат, который позволяет проявить себя ребятам, выступающим хорошо на симуляторах, в реальных гонках. В симуляторе больше вероятность, что машину развернет, а в реальной жизни у тебя больше контроля над автомобилем. Конечно, если борьба на трассе, то порой это может закончиться не очень хорошо, но сегодня старт прошел нормально, без инцидентов, хотя я предполагал, что кого-то развернет", - добавил спортсмен.

Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта. В основную программу Игр вошло 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.