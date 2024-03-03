Команда Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой заняла первое место на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге во дворце спорта "Юбилейный".

Второе место заняла команда чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, третьими стали подопечные олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Команда "синих" получит за победу 10 млн рублей, "красные" - 8,5 млн рублей, "белые" - 7 млн рублей.

По итогам соревнований, проходивших два дня, команда Щербаковой набрала 129 баллов. Команда Туктамышевой записала в актив 121 балл, команда Загитовой - 120 баллов.

Первый в истории турнир прошел в 2021 году. В прошлом году году победителем турнира, который прошел в Москве на "ЦСКА-Арене", стала команда Щербаковой.