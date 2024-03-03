3 марта, 15:28
Футбол в России

"Динамо" победило "Локомотив" и продлило беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" победили столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Голы в составе победителей забили Бителло (12-я минута) и Денис Макаров (58). У гостей отличился Рифат Жемалетдинов (85). Дебютный матч в РПЛ провел французский защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси.

"Динамо" продлило беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей (8 побед, 5 ничьих), в РПЛ команда не проигрывает 10 матчей (5 побед и 5 ничьих). "Динамо" занимает третье место, набрав 35 очков после 19 туров, команда сократила отрыв от лидирующего "Краснодара" до четырех очков. Вторым идет петербургский "Зенит" (37 очков в 19 играх). "Локомотив" идет пятым, набрав 31 очко после 19 встреч.

В следующем туре "Динамо" 9 марта примет грозненский "Ахмат", "Локомотив" днем позднее на домашнем поле встретится с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

19

11

6

2

39

29

15

14

2

"Зенит"

19

11

4

4

37

35

17

18

3

"Динамо"

19

9

8

2

35

31

23

8

4

"Спартак"

19

9

4

6

31

27

24

3

5

"Локомотив"

19

8

7

4

31

30

25

5

6

"Рубин"

19

8

5

6

29

18

22

-4

7

ЦСКА

19

7

8

4

29

32

25

7

8

"Крылья Советов"

19

8

5

6

29

36

29

7

9

"Пари НН"

19

7

4

8

25

16

17

-1

10

"Ростов"

19

6

6

7

24

26

29

-3

11

"Факел"

19

5

7

7

22

16

20

-4

12

"Ахмат"

19

5

5

9

20

19

23

-4

13

"Урал"

19

5

4

10

19

18

29

-11

14

"Оренбург"

19

3

7

9

16

20

29

-9

15

"Балтика"

18

3

4

11

13

12

24

-12

16

"Сочи"

18

3

2

13

11

17

31

-14

  

Теги:
Российский футбол