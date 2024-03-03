"Динамо" победило "Локомотив" и продлило беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" победили столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
Голы в составе победителей забили Бителло (12-я минута) и Денис Макаров (58). У гостей отличился Рифат Жемалетдинов (85). Дебютный матч в РПЛ провел французский защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси.
"Динамо" продлило беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей (8 побед, 5 ничьих), в РПЛ команда не проигрывает 10 матчей (5 побед и 5 ничьих). "Динамо" занимает третье место, набрав 35 очков после 19 туров, команда сократила отрыв от лидирующего "Краснодара" до четырех очков. Вторым идет петербургский "Зенит" (37 очков в 19 играх). "Локомотив" идет пятым, набрав 31 очко после 19 встреч.
В следующем туре "Динамо" 9 марта примет грозненский "Ахмат", "Локомотив" днем позднее на домашнем поле встретится с "Сочи".
1
"Краснодар"
19
11
6
2
39
29
15
14
2
"Зенит"
19
11
4
4
37
35
17
18
3
"Динамо"
19
9
8
2
35
31
23
8
4
"Спартак"
19
9
4
6
31
27
24
3
5
"Локомотив"
19
8
7
4
31
30
25
5
6
"Рубин"
19
8
5
6
29
18
22
-4
7
ЦСКА
19
7
8
4
29
32
25
7
8
"Крылья Советов"
19
8
5
6
29
36
29
7
9
"Пари НН"
19
7
4
8
25
16
17
-1
10
"Ростов"
19
6
6
7
24
26
29
-3
11
"Факел"
19
5
7
7
22
16
20
-4
12
"Ахмат"
19
5
5
9
20
19
23
-4
13
"Урал"
19
5
4
10
19
18
29
-11
14
"Оренбург"
19
3
7
9
16
20
29
-9
15
"Балтика"
18
3
4
11
13
12
24
-12
16
"Сочи"
18
3
2
13
11
17
31
-14