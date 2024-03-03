"Динамо" победило "Локомотив" и продлило беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" победили столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Голы в составе победителей забили Бителло (12-я минута) и Денис Макаров (58). У гостей отличился Рифат Жемалетдинов (85). Дебютный матч в РПЛ провел французский защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси.

"Динамо" продлило беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей (8 побед, 5 ничьих), в РПЛ команда не проигрывает 10 матчей (5 побед и 5 ничьих). "Динамо" занимает третье место, набрав 35 очков после 19 туров, команда сократила отрыв от лидирующего "Краснодара" до четырех очков. Вторым идет петербургский "Зенит" (37 очков в 19 играх). "Локомотив" идет пятым, набрав 31 очко после 19 встреч.

В следующем туре "Динамо" 9 марта примет грозненский "Ахмат", "Локомотив" днем позднее на домашнем поле встретится с "Сочи".