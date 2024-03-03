Алаев рассказал, что комиссия РПЛ была поражена состоянием газона арены "Спартака"

По словам главы лиги, произошли сбои в системе подогрева поля "Лукойл-Арены"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) была поражена состоянием газона домашней арены московского "Спартака". Об этом журналистам рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

29 февраля стало известно, что комиссия лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля "Лукойл-Арены" регламенту РПЛ и стандартам Российского футбольного союза. Повторный осмотр комиссии РПЛ намечен на начало марта.

"Мы постоянно мониторим поля, - сказал Алаев. - Поле было не идеальным. Когда комиссия приехала на финальный замер, то они были поражены, газона как такового не было. По нашей информации, прошли сбои в системе прогрева. На данный момент поле является травмоопасным".

1 марта пресс-служба лиги сообщила, что "Спартак" проведет домашний матч 20-го тура против воронежского "Факела" в "Лужниках".