Туктамышева заявила, что приостановила карьеру из-за недопуска до международных стартов

Чемпионка мира 2015 года отметила, что российским спортсменам не хватает эмоций

ТАСС, 3 марта. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила приостановить карьеру из-за недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Об этом она заявила в интервью для документального фильма японского канала NHK "Исповедь Валиевой".

Туктамышева объявила о приостановке карьеры в октябре 2023 года.

"Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам. Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация, разнообразные старты, новые проекты, это все очень помогает. Но спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций", - сказала Туктамышева.

27-летняя Туктамышева также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.