Загитова призналась, что испытывает опустошение после завершения Кубка Первого канала

Фигуристка сравнила свои эмоции с теми, которые у нее были на Олимпийских играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова испытала на Кубке Первого канала такое же опустошение, как и на Олимпийских играх 2018 года. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

"Чувствовали себя, скорее, менеджерами, потому что нужно было все собрать в кучу. У каждого спортсмена свой тренер, и в это лезть не нужно, каждый настраивается так, как считает нужным. Переживания присутствовали с начала жеребьевки. У меня силы сейчас на минимуме, сорван голос, опустошение как после произвольной программы на Олимпиаде", - сказала Загитова.

По итогам соревнований команда Анны Щербаковой набрала 129 баллов, команда Елизаветы Туктамышевой - 121 балл, команда Загитовой - 120 баллов.