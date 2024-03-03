Тарасова сообщила, что будет комментировать турнир фигуристов "Русский вызов"

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 9 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова собирается комментировать турнир шоу-программ по фигурному катанию "Русский вызов". Об этом она рассказала ТАСС.

Соревнования пройдут на катке спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге 9 марта.

"На "Русский вызов" приеду. Собираюсь комментировать", - сказала она.

Участники разыграют призовой фонд в 15 млн рублей. На соревнования заявлено 40 спортсменов, среди которых двукратный олимпийский призер Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В этом году программы фигуристов должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России.