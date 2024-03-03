Тарасова назвала Кубок Первого канала среди фигуристов в большей степени развлечением

По словам заслуженного тренера СССР, ей больше интересны чемпионаты Европы и мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Кубок Первого канала по фигурному катанию является не таким серьезным турниром, как чемпионаты мира и Европы, и больше выглядит увеселительным мероприятием. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Мне сегодня понравилось, не буду никого выделять, потому что это командные соревнования. Но больше всего понравилось, что ребятам нравится в этом участвовать. Ничего подобного я раньше не видела. Все равно мне больше интересны чемпионаты Европы и мира - я люблю соревнования, а это больше увеселительное мероприятие. Которые, наверное, тоже нужны", - сказала Тарасова.

По итогам соревнований команда Анны Щербаковой набрала 129 баллов, команда Елизаветы Туктамышевой - 121 балл, команда Алины Загитовой - 120 баллов.