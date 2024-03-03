Ларионов: хоккеист "Торпедо" Кручинин не сыграет в серии плей-офф со СКА

Форвард сыграл свой последний матч 24 февраля с ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Форвард "Торпедо" Алексей Кручинин, который в прошлом сезоне был капитаном команды, не сыграет в серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со СКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

32-летний Кручинин сыграл свой последний матч за "Торпедо" 24 февраля с ЦСКА (1:2). Также из основного состава команды выведен 28-летний защитник Антон Сизов. "Торпедо" проиграло в овертайме во втором матче плей-офф со счетом 2:3.

"Думаю, что нет", - ответил Ларионов на вопрос, сыграет ли в серии Кручинин.

В ходе матча нападающие "Торпедо" Никита Шавин и Николай Коваленко не реализовали выходы один на один. "Здесь все зависит от мастерства и хладнокровия. Это больной момент, мы должны были забить один из двух голов. К сожалению, удача была не на нашей стороне, не хватило опыта", - отметил главный тренер "Торпедо".

По словам Ларионова, игра "Торпедо" строится не только на Василии Атанасове. "Торпедо" - это не только Атанасов. Мы были готовы к тому, что соперник знает, что у нас есть яркие игроки. Найдем возможность, чтобы другие ребята, которые не забили, сделали это", - сказал он.

Счет в серии до четырех побед - 1-1. Следующий матч "Торпедо" проведет со СКА 5 марта в Нижнем Новгороде.