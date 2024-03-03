СКА организует фан-зону для просмотра гостевого матча плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Болельщики смогут посмотреть игру в Ледовом дворце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА организует фан-зону для просмотра третьего матча первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским "Торпедо". Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

СКА переехал на "СКА-Арену" в конце регулярного чемпионата, проведя первый матч 11 февраля с "Сочи". До этого команда выступала в Ледовом дворце, который был построен к чемпионату мира 2000 года и вмещает 12 300 зрителей.

"В Ледовом дворце будет фан-зона, мы рассчитываем собрать полные трибуны. Всех приглашаем смотреть хоккей, давайте там сделаем аншлаг", - сказал Ротенберг.

Второй матч команд на "СКА-Арене" посетило 23 996 человек, что является новым мировым рекордом по количеству болельщиков на матчах на хоккейных аренах.

Счет в серии до четырех побед - 1-1. Следующий матч пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде.