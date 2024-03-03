Роман Ротенберг допустил, что "Торпедо" играет хорошо благодаря "специальной малине"

По словам главного тренера СКА, его команда употребляет кефир и кашу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Использование малины может быть одной из причин успешной игры нижегородского "Торпедо" в серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

"Торпедо" одержало победу в Санкт-Петербурге в первом матче 1 марта и проиграло в овертайме в воскресенье (2:3), ведя со счетом 2:0.

"Ожидал такой игры, быстрая команда. Вы знаете, у них там какая-то специальная малина, - сказал Ротенберг. - Поэтому мы ожидали, что будет непростая игра, так и получилось. Имеем дело с таким серьезным автобусом. Ребята молодцы, все, что они просили, выполняли. Поменяли по ходу игры тактику".

Ротенберг рассказал, что его команда не употребляет малину. "У нас кефир и каша с Ленинградской области, с фермы", - отметил он.

Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов в октябре 2022 года пришел на одну из послематчевых пресс-конференций с контейнером малины, которую он ел во время разговора с журналистами. Ларионов также не скрывал, что старается, чтобы его игроки придерживались здорового питания, используя в том числе зелень.

Следующий матч "Торпедо" и СКА пройдет в Нижнем Новгороде 5 марта, счет в серии 1-1.