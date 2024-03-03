"Футбол с весенним оттенком". "Динамо" победило "Локомотив" в матче РПЛ

Динамовцы продлили беспроигрышную серию до 10 матчей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" дома одержали победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Хозяева поля быстро открыли счет благодаря точному удару бразильского полузащитника Бителло на 12-й минуте. Бело-голубые имели несколько шансов увеличить преимущество до перерыва, в то время как "Локомотив" нанес всего один удар в створ. На 58-й минуте полузащитник "Динамо" Денис Макаров забил гол, который в итоге оказался победным.

"Локомотив" больше владел мячом по ходу матча, однако у железнодорожников не было по-настоящему опасных моментов до 85-й минуты, когда полузащитник Рифат Жемалетдинов дальним ударом поразил ворота "Динамо". Его же неудачной попыткой сравнять счет завершился матч.

"Динамо" продлило беспроигрышную серию до 10 матчей, но что важнее, подтянулось в турнирной таблице к лидерам. Столичный клуб занимает третье место, набрав 35 очков, в то время как конкуренты, идущие выше, "Краснодар" (39 очков) и петербургский "Зенит" (37), так и ряд преследователей не смогли выиграть свои матчи в 19-м туре. "Локомотив" идет пятым, набрав 31 очко после 19 встреч.

В следующем туре "Динамо" 9 марта примет грозненский "Ахмат", "Локомотив" днем позднее на домашнем поле встретится с "Сочи".

Алаеву понравился футбол

Глава РПЛ Александр Алаев в беседе с журналистами рассказал, что успел в этом туре посмотреть всего два матча, на которых присутствовал лично. Помимо воскресной игры столичных команд, в субботу он посетил в Санкт-Петербурге матч между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0).

"Здорово, что РПЛ вернулась. Я посмотрел в эти выходные два матча вживую, обе игры оставили хорошее впечатление. Сегодня и вчера мне понравился футбол, понятно, что сейчас он с весенним оттенком. Как болельщик я получил удовольствие, сегодня была отличная атмосфера, 15 тысяч человек. "Динамо" с победой", - сказал Алаев.

В "Локомотиве" игроки и тренерский штаб остались недовольны игрой. По мнению французского защитника железнодорожников Жерзиньо Ньямси, проведшего первую официальную встречу за столичный клуб, команда не сумела показать свою лучшую игру. Однако он отметил, что "Локомотив" не сдавался и играл до самого конца.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов на пресс-конференции отметил, что его подопечные бледно выглядели в первом тайме. "Мы очень бледно выглядели в первом тайме, были не похожи на самих себя. Те моменты, которые проговаривали и тренировали на сборах, и что у нас хорошо получались раньше, сегодня, к сожалению, в первом тайме не получились совсем", - сказал специалист.

В беседе с ТАСС капитан "Динамо" парагваец Фабиан Бальбуэна назвал победу своей команды закономерной: "Безусловно, я рад, что мы смогли сегодня победить. Мне кажется, наша победа была закономерной, мы играли лучше и надежнее. Очень важная победа".

Ничьи в Нижнем Новгороде и Калининграде

В воскресенье также прошли еще два матча, которые завершились вничью. "Пари Нижний Новгород" поделил очки на своем поле с воронежским "Факел" - 1:1. У хозяев отличился Кирилл Гоцюк (64-я минута), у гостей гол забил Вячеслав Якимов (23).

"Пари НН" занимает девятое место по итогам 19 матчей, набрав 25 очков, а "Факел" расположился на 11-й строчке, имея в активе 22 очка. Воронежцы три последние игры завершили вничью. В следующем туре нижегородцы сыграют 9 марта в гостях против казанского "Рубина", а "Факел" на следующий день на выезде встретится с московским "Спартаком".

В другом матче калининградская "Балтика" сыграла дома против "Сочи" вничью со счетом 0:0. Обе команды борются за выживание в РПЛ и занимают два последних места. "Балтика" набрала 14 очков, "Сочи" - 12. В следующем туре "Балтика" 10 марта проведет матч на выезде против "Оренбурга".

Следующий тур пройдет с 8 по 10 марта.