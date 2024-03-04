"Миннесота" обыграла "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Капризов забросил три шайбы

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 4 марта. "Миннесота" дома со счетом 4:3 обыграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил российский нападающий Кирилл Капризов, отличившийся на 28-й, 43-й и 57-й минутах. Еще одной заброшенной шайбой в составе "Миннесоты" отметился Фредерик Годро (26). У "Сан-Хосе" отличились Микаэль Гранлунд (22), Нико Штурм (25) и Энтони Дюклер (41).

Капризов в 55 матчах текущего сезона набрал 66 (29 заброшенных шайб + 37 голевых передач) очков. Нападающий "Миннесоты" оформил третий хет-трик в текущем сезоне и повторил рекорд клуба по этому показателю. Ранее у "Миннесоты" трижды делали хет-трик по ходу одного сезона Мариан Габорик (сезон-2002/03) и Зак Паризе (сезон-2015/16). Капризов набрал 300-е очко в НХЛ, на счету россиянина 143 гола и 157 результативных передач в 258 матчах.

"Миннесота" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 64 очка в 62 играх. "Сан-Хосе" идет на последнем, восьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 36 очками после 60 встреч. В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Аризоной" 8 марта. "Сан-Хосе" 6 марта примет "Даллас".

В других матчах игрового дня "Виннипег" на выезде со счетом 5:2 победил "Баффало", нападающий "Виннипега" Владислав Наместников набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу. "Ванкувер" в гостях одолел "Анахайм" (2:1), у победителей результативным пасом отметился защитник Никита Задоров. "Питтсбург" на выезде крупно проиграл "Эдмонтону" (1:6), единственную шайбу в составе команды забросил Евгений Малкин.