Эрдоган принял в Турции президента Международной автомобильной федерации

По информации турецких СМИ, встреча прошла на фоне планов провести тендер на реконструкцию и управление автодромом Istanbul park

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган принял главу Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бен Сулайема. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Встреча прошла в провинции Мугла на юго-западе Турции. Бен Сулайем прибыл в Турцию для участия во встрече неправительственных организаций и лидеров общественного мнения, которая прошла в городе Мармарис. О повестке переговоров информация не разглашалась.

Между тем, как отмечают турецкие СМИ, встреча прошла на фоне планов турецких властей провести тендер на реконструкцию и управление автодромом Istanbul park, где с 2005 по 2011, а также в 2020 и 2021 годах проходили гран-при чемпионата "Формулы-1" (F1).

Трасса принадлежит государственному управлению фондов Турции. Оно сдает трассу в долгосрочную аренду компании, которая готова соответствовать требованиям тендера. До 2023 года автодром находился под управлением подрядчика Intercity, и сейчас власти намерены вновь провести тендер, чтобы сдать трассу минимум на 20 лет.

Как сообщает газета Hurriyet, торги намечены на 2 апреля текущего года. Интерес к управлению трассой проявила как Intercity, так и Федерация автоспорта Турции. Однако отмечается, что в условия тендера будет входить обязательная ежегодная организация гран-при Формулы-1 начиная с 2026 года. Стоимость аренды, предположительно, составит $117 млн в год. При этом выдвинуто условие, что компания, победившая в тендере, должна будет в течение одного месяца заключить соглашение с руководством F1 о проведении этапа. Если условие не будет выполнено, соглашение об аренде трассы расторгнут.

В дальнейшем предусматривается, что турецкий этап в чемпионате F1 будет проходить ежегодно. В противном случае подрядчику придется выплачивать владельцам трассы 25% от стоимости контракта на проведение гонок за каждый год, когда они не пройдут в Стамбуле. Помимо этого, в техзадание тендера включены строительство на территории автодрома торгового центра, парка развлечений, музея, нескольких спортивных и развлекательных объектов, концертной площадки.