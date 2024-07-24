Футболиста сборной Аргентины Альмаду ограбили во время Олимпиады

Главный тренер олимпийской сборной Хавьер Маскерано сообщил, что у игрока украли кольца и часы

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Вещи полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмады были украдены перед стартовым туром группового этапа олимпийского футбольного турнира. Об этом рассказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано, комментарий которого приводит телеканал TyC Sports.

"Вещи Тьяго Альмады были украдены, после тренировки не хватало колец и часов, но мы не хотели об этом говорить", - сказал Маскерано.

В первом туре аргентинцы уступили со счетом 1:2 сборной Марокко, встреча была прервана в конце второго тайма из-за беспорядков и возобновлена спустя два часа при пустых трибунах. В следующем туре сборная Аргентины сыграет с командой Ирака, которая в первом туре со счетом 2:1 обыграла украинцев. Встреча пройдет 27 июля в Лионе и начнется в 16:00 мск.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.