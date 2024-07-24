Минское "Динамо" проиграло "Лудогорцу" в матче квалификации футбольной Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 0:2

СОФИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Минское "Динамо" в гостях со счетом 0:2 уступило болгарскому "Лудогорцу" в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Разграде.

Забитыми мячами отметились Бернард Текпетей (9-я минута) и Тодор Неделев (45+1, с пенальти).

Ответная игра пройдет 31 июля в венгерском городе Мезёкёвешд. Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако проводят домашние игры на нейтральных полях.

С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов претерпит изменения - число участников увеличится до 36, они будут играть в одной группе по швейцарской системе. Клубы проведут по восемь матчей против разных команд - по четыре дома и в гостях, пары определятся в результате жеребьевки после посева. В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9-24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.

В другом матче игрового дня греческий ПАОК дома со счетом 3:2 победил "Борац" из Боснии и Герцеговины. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, игрок не отметился голевыми действиями.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента российские клубы не выступают в том числе в Лиге чемпионов.