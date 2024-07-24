Стал известен формат Суперкубка Единой лиги ВТБ 2024 года

Турнир пройдет с 11 по 14 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Организаторы Суперкубка Единой лиги ВТБ представили формат турнира, который пройдет в сентябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Шесть участников будут разделены на две группы. В группе A сыграют московский ЦСКА, краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" и сербская "Црвена Звезда", в группе B выступят казанский УНИКС, петербургский "Зенит" и турецкий "Бешикташ". Команды проведут по два матча в группе, все клубы выходят в плей-офф. В финале турнира сыграют команды, занявшие первые места в своих группах.

Матчи группового этапа пройдут с 11 по 13 сентября, игры за пятое и третье места, а также финал - 14 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ появился в 2021 году, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. В 2021 году турнир выиграл ЦСКА, затем дважды в соревнованиях побеждал "Зенит".