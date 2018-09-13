Фестиваль ТАФИСА будет презентован на форуме "Россия - спортивная держава" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Презентация первого фестиваля боевых искусств ТАФИСА состоится на форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске 10-12 октября. Об этом говорится в четверг в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи - продвижение массового спорта на международном уровне. Ранее сообщалось, что первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске в середине сентября 2019 года.

"Планируется, что в презентации фестиваля ТАФИСА, которую организуют 11 октября на Соборной площади, примет участие президент международной ассоциации "Спорт для всех" Джу Хо Чанг. Также он выступит на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" с докладом, который будет посвящен развитию массового спорта на примере первого всемирного фестиваля боевых искусств", - отмечается в сообщении.

В рамках презентации фестиваля пройдет заседание организационного комитета с участием Джу Хо Чанга и исполнительного директора Российского союза боевых искусств Рамиля Габбасова. В пресс-службе уточнили, что участники заседания обсудят концепцию выставки деловой программы мероприятия и его предварительную программу, а также определят тематические площадки. Презентация фестиваля предполагает показательные выступления спортсменов федераций боевых искусств, в ее рамках также начнется регистрация волонтеров.

По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, регион выбран площадкой для проведения фестиваля боевых искусств ТАФИСА, потому что ведется большая работа по совершенствованию материально- технической базы для занятий единоборствами. "Это крупное международное спортивное событие соберет не только сильнейших мастеров единоборств со всего мира, но и спортсменов по самым различным дисциплинам", - приводят слова Смекалина в пресс-службе.

Программа форума "Россия - спортивная держава" включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов - развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года. Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.