Международная федерация разбирается в деле российского бойца муай-тай Ивкина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международная федерация любительского муай-тай (IFMA) подключилась к расследованию задержания российского спортсмена Александра Ивкина в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тайского бокса России (ФТБР) Дмитрий Путилин.

Как ранее сообщал ТАСС, Ивкин был задержан при попытке вылететь из Таиланда в Москву 10 сентября.

"Я связался сегодня с IFMA, они подключились, - сказал Путилин. - Они говорят, что проблема с визой может быть следующая - визу дают на месяц - сам спортсмен выезжал в Камбоджу, потом он вернулся и пробыл в Таиланде еще около месяца. Знающие люди говорят, что выезд в Камбоджу дает разрешение проводить в Таиланде после еще около недели, он же пробыл дольше. Каждый день пребывания просрочки визы стоит 500 бат".

"Если проблема в этом, то завтра IFMA внесет деньги, и его отправят домой. Если в другом - мы будем знать эту информацию", - добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС тренер спортсмена Роман Насонов, Ивкин 1990 года рождения, он выступал на чемпионате Московской области по тайскому боксу. На сборах в Таиланде он провел два поединка.