Разбирательство в отношении Черышева не выявило нарушений антидопинговых правил

ТАСС, 13 сентября. Разбирательство в отношении полузащитника сборной России и испанской "Валенсии" Дениса Черышева не выявило нарушений антидопинговых правил со стороны футболиста. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства культуры, образования и спорта Испании, опубликованном футболистом на своей странице в Twitter.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что испанские допинг-офицеры проводят разбирательство в отношении Черышева. Проверка связана со словами отца футболиста Дмитрия Черышева, который в интервью изданию "Спорт уик-энд" в 2017 году заявил, что полузащитник, будучи игроком испанского клуба "Вильярреал", перенес инъекцию гормона роста из-за несогласованности действий врачей в ходе его восстановления от травмы. Позднее Черышев-старший опроверг данную информацию, сказав, что его неправильно поняли. С опровержением также выступил Российский футбольный союз, который в заявлении отметил, что футболист перенес инъекцию не гормона роста, а богатой тромбоцитами плазмы (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям.

В итоге испанская сторона совместно с Всемирным антидопинговым агентством провела расследование этого дела. По его результатам не было обнаружено никаких нарушений антидопинговых правил со стороны российского футболиста.

Черышев провел на чемпионате мира - 2018 пять матчей и забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром российской сборной на турнире. Он помог национальной команде добиться лучшего результата на мировых первенствах в истории - 1/4 финала, где россияне в серии пенальти уступили сборной Хорватии. Международная федерация футбола назвала российского полузащитника одним из главных открытий турнира, а также включила его гол в ворота хорватов в список претендентов на звание самого красивого мяча года.

В августе он перешел в "Валенсию" из "Вильярреала" на правах аренды. В текущем сезоне Черышев провел два матча за команду и забил один гол.