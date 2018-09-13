Российская гимнастка Солдатова заявила, что не подвела страну, завоевав золотую медаль ЧМ

СОФИЯ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россиянка Александра Солдатова не подвела свою страну, завоевав золотую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария). Об этом она заявила ТАСС. 20-летняя спортсменка стала четырехкратной чемпионкой мира, но впервые она завоевала золото в личной дисциплине.

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"Софийская награда - моя первая личная золотая медаль, она для меня чрезвычайно ценна, в ней есть все: и радость, и достаточно страшные моменты. Сейчас смотрю на нее и понимаю, сколько мне пришлось пройти, чтобы она появилась у меня на груди, у всей нашей команды. С нами работает много людей, и поэтому немножко обидно, что ты стоишь на пьедестале один. Ведь моя победа - это огромный труд тренеров, врачей, хореографов, постановщиков, огромный труд всех нас", - заявила Солдатова. В финале в упражнениях с лентой она была единственной представительницей сборной России. Арина Аверина в решающую стадию пробиться не смогла. "Недочеты были, но я выступила достойно, страну не подвела. Сейчас даже сил не хватает передать всю свою радость. Сегодня вечером волнения было больше, чем утром. Было тяжелее, я понимала, что выступала от России одна, а соперники очень хорошие. Малейшая ошибка могла бы стоить стране медали", - отметила Солдатова. По словам спортсменки, чтобы побеждать, ей было нужно делать все с любовью. "Не соревноваться, а выступать для самой себя, показывать настоящую гимнастику, показывать свои плюсы, попадать в такт музыки. Мой недостаток в том, что я увлекаюсь музыкой, начинаю все делать красиво, растягивать, а потом приходится торопиться, иногда даже музыки не хватает. Мы работали над программой очень тщательно, прорабатывали каждое движение, даже движение мизинца, поворот головы, чтобы потом всем казалось, что все получается легко", - рассказала гимнастка. Две Солдатовой в один день Тренер чемпионки мира Анна Дьяченко в беседе с корр. ТАСС подвела итоги выступления своей ученицы. "Сегодня мы увидели две Александры. Утром она была раскрепощенной, парящей, сделала практически все элементы. Выступление в квалификации было великолепным, но, увы, два раза в день шедевры выдавать невозможно. Я видела ее состояние, видела, что она переволновалась, ведь все ждали ее выступления с лентой, ждали повторения шедевра, а она от всего этого сильно переживала", - рассказала Дьяченко.

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