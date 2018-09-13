Российской гимнастке Дине Авериной некогда радоваться золотым медалям на чемпионате мира

"В настоящее время мы испытываем радость, три награждение подряд и мы все время поднимаемся на высшую ступень пьедестала. Это очень приятно, хотя времени радоваться нет, надо готовиться к завтрашнему многоборью, - рассказала Дина Аверина. - Оценки заработала меньше, чем хотелось, но они справедливые. Ошибки были, есть над чем работать и что исправлять".

В четверг Дина Аверина завоевала золотые медали в командном первенстве, а также в упражнениях с булавами. Ранее она победила в упражнениях с мячом и с обручем. Ее сестра Арина в четверг стала третьей в упражнениях с булавами, еще одна россиянка Александра Солдатова победила в упражнениях с лентой.

СОФИЯ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россиянке Дине Авериной некогда радоваться своим победам на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария). Она заявила журналистам, что уже готовится к финалу в индивидуальном многоборье.

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила ТАСС, что результаты четверга всех расставили по своим местам.

"На чемпионате мира в Софии гимн России играли уже пять раз, в том числе за командную победу. Это круто, но закономерно. Условия для занятий спортом в нашей стране сейчас лучшие в мире, то, что нам дают - огромный аванс, который мы должны оправдать. Очень приятно было получить поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, практически сразу девушки узнали ее содержание, подобное внимание для нас очень большая честь", - рассказала Винер-Усманова.

Поломка без правил

В утренней программе из-за проблем с лентой неудачно выступила Арина Аверина. В начале упражнения лента завязалась в узел, и Авериной пришлось взять запасной снаряд, но через 20 секунд на запасной ленте гимнастки сломалось крепление, она была вынуждена снова сменить предмет. В итоге она получила 13,800 балла и не смогла выйти в финал в этом виде.

"С лентой получился казус, к сожалению, подобная проблема, когда ломается предмет, правилами соревнований не предусмотрена. Остановка музыки есть, поломки предмета нет. Однако эта оценка, по большому счету, ни на что не влияла, поэтому мы просто написали письмо о том, что подобную ситуацию необходимо предусмотреть в правилах, также надо обсудить качество спортивных снарядов, которые являются запасными и лежат у края ковра. Повторюсь, это происшествие на итоговый командный результат повлиять не могло, зачет идет по восьми лучшим оценкам, мы у ближайшей команды (сборной Болгарии - прим. ТАСС) выиграли 12 баллов", - объяснила Винер-Усманова.