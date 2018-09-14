Российские юниорки стали третьими в дисциплине "скит" на ЧМ по стрельбе

ТАСС, 14 сентября. Юниорская женская сборная России завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по стрельбе в командных соревнованиях в дисциплине "скит". Турнир проходит в южнокорейском Чханвоне.

Россиянки Елизавета Евграфова, Зиля Батыршина и Анна Жданова набрали в сумме 334 очка. Первое место с мировым рекордом среди юниоров заняла команда Китая (349), серебро завоевала сборная США (345).

В медальном зачете российская команда занимает третье место, имея в активе девять золотых, девять серебряных и 18 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (19-14-7). На второй строчке расположилась команда Южной Кореи (11-12-11).

Чемпионаты мира по стрельбе проходят один раз в четыре года - предыдущий турнир такого уровня состоялся в сентябре 2014 года в испанской Гранаде. Тогда сборная России (взрослые и юниоры) заняла третье место в неофициальном медальном зачете, завоевав девять золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых наград. Первыми по итогам ЧМ-2014 стали представители Китая (19-6-9), второй результат показали стрелки из Германии (15-6-4).

Соревнования завершатся 14 сентября.