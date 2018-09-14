Черчесов: футболист Антон может попасть в сборную после получения российского паспорта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Капитан немецкого "Ганновера" Вальдемар Антон имеет шанс попасть в сборную России по футболу после получения паспорта гражданина РФ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в натурализации защитника молодежной сборной Германии Вальдемара Антона. Также сообщалось, что Черчесов уже общался с 22-летним игроком.

"Мы разговаривали с Вальдемаром, но у него нет российского паспорта, меня ввели в заблуждение. На сегодняшний день он не может выступать за сборную России, но если он получит паспорт по зову души, встанет в ряд, то будем его рассматривать. Каждый принимает свое решение сам, мы никого не просим", - сказал Черчесов.

"У нас есть четыре натурализованных футболиста, все получили свой паспорт сами. Гилерме получил свой паспорт самостоятельно, Рауш - с российским паспортом, Нойштедтер - россиянин", - добавил Черчесов.

Антон является капитаном "Ганновера", за который он провел 73 матча, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Защитник на данный момент является самым молодым капитаном клуба в чемпионате Германии. Футболист пока не заигран за основную сборную Германии. При этом он провел восемь матчей за молодежную команду (игроки не старше 21 года), в составе которой выиграл молодежный чемпионат Европы в 2017 году.

Вальдемар Антон родился в Узбекистане, его семья переехала в Германию, когда ему было два года. В России продолжают жить родственники футболиста. В январе он заявлял, что серьезно бы подумал над приглашением в сборную России, если бы оно поступило.