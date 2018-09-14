Хачанов: плюсы и минусы реформы Кубка Дэвиса станут понятны через год

На августовской генеральной ассамблее Международной федерации тенниса (ITF) было принято решение о реформировании Кубка Дэвиса. ITF будет проводить финальную часть соревнований с участием 18 команд в новом формате - в течение семи дней в одном месте. Изменения в формате турнира будут реализованы при поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист "Барселоны" Жерар Пике. Инвестор готов вложить в турнир $3 млрд в течение 25 лет.

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оценить реформу Кубка Дэвиса можно будет через год, когда турнир впервые пройдет в новом формате. Таким мнением с ТАСС поделился теннисист Карен Хачанов, являющийся первой ракеткой России.

"Еще до конца не вник во все изменения, но уже возникло много вопросов, в каждом изменении есть свои плюсы и минусы. Полюсы в том, что появляются дополнительные три недели для отдыха и тренировок, что очень важно, календарь у нас очень плотный, много турниров. Но то, что теряется формат, что финальные стадии будут в другом месте, скажется на атмосфере. Хуже, когда ты играешь не дома и тебя не может поддержать большое число людей", - сказал Хачанов.

"Но надо посмотреть, как пройдет первый год, после этого можно будет делать выводы, посмотреть, сколько людей приедет на нейтральную территорию", - добавил он.

Хачанов в пятницу сыграет за сборную России в матче Кубка Дэвиса. В противостоянии с командой Белоруссии россияне постараются сохранить место в первой группе турнира.