СМИ: IAAF открыла расследование в отношении экс-главы организации Диака

ТАСС, 14 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) открыла расследование в отношении бывшего президента организации сенегальца Ламина Диака, который подозревается в коррупции. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну Ламина Диака, являвшегося на тот момент членом Международного олимпийского комитета (МОК), за голоса в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Папа Массата Диак, сын экс-главы IAAF, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно. Первоначально расследование дела вела Бразилия в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуды, позднее США открыли свое расследование.

Коррупция при выборе столицы Олимпиады-2016 - это не единственное, в чем обвиняют бывшего главу IAAF и его сына. Ламин Диак был арестован во Франции еще в ноябре 2015 года по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами и до сих пор находится под стражей. Папа Массата Диак, объявленный в розыск бразильскими и французскими властями в январе 2016 года по этому же делу, находится в Сенегале, который отказывается выдавать его властям Франции.

Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. На этом посту сенегальца сменил двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м британец Себастьян Коу. В начале января 2016 года Диак из-за обвинений в коррупции был пожизненно отстранен комиссией по этике IAAF от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.