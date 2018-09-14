Матч РПЛ "Оренбург" - ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября

ТАСС, 14 сентября. Матч девятого тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и московским ЦСКА перенесен с 29 на 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча должна была пройти в субботу (14:00 мск). Теперь матч состоится в пятницу (17:30 мск).

ЦСКА обратился в РПЛ с просьбой внести изменения в календарь в связи с участием клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

В связи с переносном данной встречи также изменены даты проведения двух других матчей "Оренбурга". Игра 1/16 финала Олимп - Кубка России против барнаульского "Динамо" перенесена с 26 на 25 сентября. Матч восьмого тура РПЛ с грозненским "Ахматом" пройдет 22 сентября, изначально он был назначен на 24 сентября.

ЦСКА 23 сентября на своем поле сыграет со "Спартаком" в матче восьмого тура РПЛ. 2 октября команда дома сыграет матч группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".