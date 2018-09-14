Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье

Это золото стало шестым для сборной России на чемпионате мира в Софии. Ранее Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом, с обручем и с булавами. Солдатова выиграла в упражнениях с лентой, а также завоевала серебро в упражнениях с мячом, Арина Аверина завоевала бронзовые медали в упражнениях с обручем и с булавами. Аверины и Солдатова также стали чемпионками мира в командном первенстве.

СОФИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария).

Дина Аверина стала восьмикратной чемпионкой мира. В прошлом году в Пезаро она выиграла золотые медали в личном многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами. Также в ее активе два серебра мировых первенств, три золота чемпионатов Европы.

Солдатова выиграла восьмую медаль чемпионатов мира в карьере. Она является четырехкратной чемпионкой мира, трижды серебряной и один раз бронзовой медалисткой. Также в ее активе два золота и два серебра чемпионатов Европы.

Соревнования в личных дисциплинах на чемпионате мира в Софии завершились. В субботу и в воскресенье пройдут соревнования в групповых дисциплинах. Турнир завершится 16 сентября.