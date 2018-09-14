Ефимова одержала победу на этапе КМ по плаванию на дистанции 100 м брассом

ТАСС, 14 сентября. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в заплыве на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе.

Во второй соревновательный день этапа Кубка мира российские пловцы завоевали еще четыре медали. Владимир Морозов стал вторым на дистанции 50 метров на спине (24,79), первое место занял американец Майкл Эндрю (24,49), третье - австралиец Митчелл Ларкин (25,15). Также Морозов занял второе место на дистанции 100 метров вольным стилем (48,43), первым стал американец Блейк Пиерони (48,11), третьим - бельгиец Питер Тиммерс (49,04).

На дистанции 200 метров комплексом третьим финишировал Кирилл Пригода (2.03,47), первым стал Ларкин (1.59,14), вторым - Томас Перибонио Авила из Эквадора (2.00,40). Кроме того, Пригода завоевал бронзу на дистанции 50 метров брассом (27,60), победителем стал бразилец Фелипе Лима (26,64), второе место у Эндрю (27,47).

Этап Кубка мира в Дохе завершится в субботу.