Исинбаева считает преждевременной радость после рекомендации восстановить РУСАДА

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая в настоящее время является членом Международного олимпийского комитета, не считает рекомендацию комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию исполкому WADA восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в своих правах поводом для большой радости. Об этом Исинбаева сообщила ТАСС.

"Это, естественно, приятная новость, - сказала Исинбаева. - Мы все долго этого ждали. Но рекомендовать и восстановить - две большие разницы. Лично я преждевременно радоваться не буду".

"Я порадуюсь, когда РУСАДА будет полностью восстановлено в правах, когда будет восстановлена Всероссийская федерация легкой атлетики. На сегодняшний день я пока тихо жду и верю", - заключила собеседница ТАСС, которая также является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.