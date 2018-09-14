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КХЛ

СКА обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга
Хоккеисты СКА Александр Демьянчук/ТАСС
Хоккеисты СКА
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (31-я минута) и Сергей Плотников (33). У проигравших отличился Глеб Шашков (3).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 8 очков, "Спартак" с 6 очками идет седьмым.

В следующем матче СКА 18 сентября в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью", "Спартак" 17 сентября примет екатеринбургский "Автомобилист".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Витязь" (Московская область) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:4
  • "Динамо" (Минск) - "Сочи" - 1:3.
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