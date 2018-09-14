СКА обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 14 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (31-я минута) и Сергей Плотников (33). У проигравших отличился Глеб Шашков (3).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 8 очков, "Спартак" с 6 очками идет седьмым.

В следующем матче СКА 18 сентября в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью", "Спартак" 17 сентября примет екатеринбургский "Автомобилист".

Результаты других матчей игрового дня: