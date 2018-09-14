Винер-Усманова: сложность программы позволила Авериной победить на ЧМ даже с ошибкой

СОФИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, даже несмотря на ошибку, сложность программы позволила допустить незначительные помарки. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"Дина - большой молодец, упражнения с лентой она на соревнованиях в Болгарии еще не делала, и ей в финале многоборья было очень сложно, поэтому нам пришлось ее серьезно настраивать. Было нелегко, но она справилась. Она действительно допустила в самом конце программы ошибку, но при таком преимуществе, с такой сложностью программы, она ничего не потеряла. Более того, Дина выполнила все сложные элементы, хотя и могла бы дать себе возможность чуть-чуть расслабиться, ее ошибка буквально "утонула" в ее программе", - сказала Винер-Усманова.

По итогам соревнований в Софии Дина Аверина стала восьмикратной чемпионкой мира. В прошлом году в Италии она выиграла золотые медали в личном многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами. Также в ее активе два серебра мировых первенств, три золота чемпионатов Европы.

Дина Аверина подарит свою золотую медаль сестре

По словам Дины Авериной, сейчас она чувствует и радость, и усталость: "Я очень рада, что смогла выполнить обещание, данное Арише, если бы не ее поддержка, то я бы, наверное, вообще не смогла выступать, было очень сложно. Арина меня успокаивала, говорила, что все будет хорошо, рекомендовала не обращать внимания на оценки, а выступать для себя и для зрителей".

"Она ведь знает, что я все прокручиваю у себя в голове, считаю, какую оценку надо получить, какие элементы сделать. Словом, выхожу и трясусь. Она сегодня мне очень помогла сбросить нервное напряжение. Свою медаль я намерена подарить Арише, в Москву она вернется именно с ней", - рассказала Дина Аверина.

Она добавила, что расстроилась из-за того, что ее сестра не смогла завоевать высших наград на этом чемпионате мира, но в тоже время рада, что после травмы смогла снова вернуться на ковер и достойно выступить на соревнованиях. Арина завоевала в Софии бронзовые медали в упражнениях с обручем и с булавами, а также золото в командном турнире.

"Огромное спасибо всем тем, кто с нами все это время работал. Они нам очень помогали. И конечно спасибо нашим родителям", - заключила Дина.