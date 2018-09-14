Рожков: рекомендация комитета WADA восстановить РУСАДА может решить все проблемы ПКР

В пятницу стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал восстановить в правах РУСАДА. Заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления РУСАДА, пройдет 20 сентября.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может решить все проблемы Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"В целом новость для ПКР положительная, потому что практически от комитета по соответствию прозвучало, что два главных пункта у РУСАДА, аналогичных для ПКР, принимаются, - сказал Рожков. - Это может решить на исполкоме WADA все проблемы ПКР, который из 28 критериев восстановления выполнил практически все. С нетерпением ждем 20 сентября".

"МПК готов оперативно собрать рабочую группу. Все, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, ПКР оперативно представит. Финансовый вопрос, о котором говорит МПК, технический, соответствующие договоры подписаны еще перед Играми в Южной Корее. Вопрос диалога с МПК в правильном оформлении документов в соответствии с российским и международным законодательством", - добавил Рожков.

Членство ПКР в международной организации было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На заседании в начале сентября МПК решил не восстанавливать ПКР, так как российская сторона выполнила не все критерии. В частности, Парсонс подчеркивал, что статус ПКР напрямую зависит от признания РУСАДА соответствующим кодексу WADA.

Также ПКР должен выплатить МПК €257,5 тыс. в качестве возмещения расходов организации. В список расходов входят программа тестирования МПК для российских спортсменов и деятельность рабочей группы.