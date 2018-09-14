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Футбол в России

"Рубин" постарается одержать вторую победу в РПЛ в домашнем матче с "Енисеем"

Также в субботу пройдут матчи "Уфа" - ЦСКА и "Арсенал" - "Крылья Советов"
Футболисты "Рубина" Егор Алеев/ТАСС
Футболисты "Рубина"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тремя встречами в Казани, Уфе и Туле продолжится седьмой тур чемпионата России по футболу. В стартовой матче игрового дня казанский "Рубин" на домашнем стадионе постарается обыграть красноярский "Енисей" и одержать вторую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2018/19.

Подопечные Курбана Бердыева намерены прервать победную засуху из пяти матчей. В стартовых шести турах казанцы набрали семь очков и расположились на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, обгоняя идущий в зоне стыковых матчах "Енисей" на два очка.

Единственный успех в текущем сезоне футболисты "Рубина" смогли отпраздновать в матче против "Краснодара", завершившегося со счетом 2:1. Далее была гостевая ничья с "Динамо" (1:1), домашнее поражение от "Зенита" (0:1), а затем три ничьи против "Ахмата" (1:1), ЦСКА (1:1) и "Ростова" (1:1).

"Енисей", в отличие от "Рубина", смог добыть победу лишь в пятом туре в игре с самарскими "Крыльями Советов", выиграв со счетом 1:0. Красноярский клуб стартовал в чемпионате домашним поражением от лидирующего на данный момент в турнирной таблице "Зенита" (0:2), а потом с минимальным счетом проиграл в Грозном "Ахмату" (0:1). Матч третьего тура против ЦСКА (1:1) принес не только первые очки в копилку команды, но и первый забитый мяч. В следующем туре подопечные Дмитрия Аленичева крупно уступили "Ростову" - 0:4, а перед перерывом сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (0:0).

Для команд данная встреча станет дебютной в рамках чемпионата России по футболу и 10-й во всех турнирах. Всего на счету "Рубина" пять побед, у "Енисея" - три, еще одна игра завершилась вничью. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из "Санкт-Петербурга". Матч начнется в 14:00 мск.

"Уфа" попробует покинуть зону вылета

Субботний игровой день продолжится в 16:30 мск матчем между "Уфой" и ЦСКА. В прошлом сезоне уфимцы заняли шестое место по итогам чемпионата России и получили право на выступление в Лиге Европы. Еврокубковый турнир для подопечных Сергея Томарова оказался более приоритетным, поэтому на старте сезона клуб растерял большое количество очков.

На домашнем стадионе "Нефтяник" "Уфа" сыграла вничью с действующим чемпионом страны "Локомотивом" - 0:0, разгромила "Анжи" (3:0), уступила "Краснодару" (0:1) и лидеру текущего первенства "Зениту" (0:2). Также уфимцы проиграли в гостях "Динамо" (0:3) и "Ахмату" (1:2).

ЦСКА после победы в Суперкубке над "Локомотивом" со счетом 1:0 сумел набрать в двух стартовых турах лишь одно очко. Армейцы сыграли вничью с "Крыльями Советов" (0:0) и на домашнем стадионе уступили "Ростову" (0:1). В третьем туре подопечные Виктора Гончаренко вновь сыграли вничью, на этот раз с "Енисеем", а после добыли первую победу, обыграв тульский "Арсенал" (3:0). Далее был выезд в Казань и ничья с "Рубином" (1:1), после которой ЦСКА с крупным счетом обыграл "Урал" (4:0).

ЦСКА занимает шестое место, имея в своем активе девять очков. Главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

"Арсенал" не выигрывает на протяжении трех туров

Завершится тур в Туле игрой "Арсенала" и "Крыльев Советов". Последнюю победу в чемпионате России сезона-2018/19 туляки одержали 12 августа над "Ахматом" - 3:1. Перед этим была нулевая ничья с "Динамо", а также гостевое поражение от "Зенита" (0:1). В трех последних матчах оружейники довольствовались лишь одним очком, уступив ЦСКА (0:3), "Ростову" (0:1) и сыграв вничью с "Енисеем" (0:0).

Самарцы на стартовом отрезке чемпионата одержали две победы - над "Ростовом" со счетом 1:0 и "Анжи" (1:0). Также подопечные Андрея Тихонова потерпели три поражения, уступив "Локомотиву" (0:1), "Оренбургу" (0:3) и "Енисею" (0:1). Ничейный результат в матчах "Крыльев Советов" был зафиксирован всего один раз - в стартовом туре с ЦСКА (0:0).

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев из Москвы. Матч начнется в 19:00 мск.

Седьмой тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда "Локомотив" дома сыграл вничью с "Динамо" (1:1). В турнирной таблице лидирует "Зенит" - 16 очков после 6 матчей. На втором месте расположился "Спартак" - 15, а замыкает тройку лидеров "Ростов", набравший 13 очков.

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