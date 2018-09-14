WADA заявило, что продолжает анализировать дело против футболиста Черышева

ТАСС, 15 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает рассмотрение дела в отношении футболиста сборной России Дениса Черышева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Министерство культуры, образования и спорта Испании объявило о том, что разбирательство в отношении Черышева не выявило нарушений антидопинговых правил со стороны футболиста.

"Сейчас мы не можем давать комментарии по данному расследованию, так как WADA продолжает анализировать этот случай", - сказали представители пресс-службы.

Проверка началась после слов отца футболиста Дмитрия Черышева. В интервью изданию "Спорт уик-энд" в 2017 году он заявил, что полузащитник, будучи игроком испанского клуба "Вильярреал" (сейчас Черышев выступает за "Валенсию" - прим. ТАСС), перенес инъекцию гормона роста из-за несогласованности действий врачей в ходе его восстановления от травмы. Позднее Черышев-старший опроверг данную информацию, сказав, что его неправильно поняли. С опровержением также выступил Российский футбольный союз (РФС), который в заявлении отметил, что футболист перенес инъекцию не гормона роста, а богатой тромбоцитами плазмы (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям.

Черышев провел на чемпионате мира - 2018 пять матчей и забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром российской сборной на турнире. Он помог национальной команде добиться лучшего результата на мировых первенствах в истории - 1/4 финала, где россияне в серии пенальти уступили сборной Хорватии.